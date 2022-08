Frau wendet auf Autobahn: Fahrer verhindert Zusammenstoß

Ein umsichtiger Autofahrer hat nach einem Wendemanöver einer anderen Autofahrerin einen Unfall auf der A67 in Südhessen verhindert. Die 70-Jährige habe am Donnerstagabend bei Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) am Ende eines Beschleunigungsstreifens an einer Auffahrt gewendet und sei entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur stehen geblieben, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit.

Büttelborn - Der 54-jährige Autofahrer näherte sich mit 150 Stundenkilometern, sah das stehende Auto und konnte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Die Autofahrerin machte nach Polizeiangaben einen „verwirrten Eindruck“ und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher, gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. dpa