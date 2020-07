Frau wirft Zahnprothese ihres Mannes in den Müll und alarmiert die Polizei

Eine Frau wirft die Zahnprothese ihres Mannes in den Müll - und alarmiert dann die Polizei.

So ein kurioser Notruf geht wohl nicht alle Tage bei der Polizei ein: Eine Ehefrau hatte die Zahnprothese ihres Mannes in den Müll geworfen und dann die Polizei gerufen. Das berichtet das Polizeipräsidium Osthessen.

Polizei: Frau hatte Zahnprothese in den Müll geworfen

Ein älteres Ehepaar aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg meldete am Montagabend (13.07.2020) gegen 21 Uhr den ungewöhnlichen Verlust. Die Frau hatte laut der Polizei die Zahnprothese versehentlich in eine Mülltonne auf dem Rastplatz Großenmoor West geschmissen. Ihr Mann hätte die Zahnprothese zuvor in Taschentücher gewickelt und auf dem Armaturenbrett im Auto abgelegt.

Als die Frau den Restmüll im Auto einsammelte, habe sie sich auch die in Taschentücher eingewickelte Zahnprothese geschnappt und in die Mülltonne geworfen. Das Ehepaar habe das Missgeschick erst bemerkt, als sie zu Hause angekommen waren und das Auto leerräumten. Daraufhin habe die Frau die Polizei wegen der Zahnprothese gerufen.

Polizei dursucht Müll nach Zahnprothese

Polizisten der Polizei-Autobahnstation Petersberg machten sich auf den Weg zu dem Rastplatz. Im Einweg-Overall und mit Hundefangstock durchwühlten die Polizisten mehrere Mülltonen, die bis zu drei Meter in den Boden ragen. Trotz aller Bemühungen blieb die Zahnprothese weiter verschollen. Die Suche verlief ohne Erfolg.

Einen ähnlich kuriosen Notruf hatten Beamte der Polizei in Marburg empfangen. Eine Diebin hätte einer Seniorin ihre Zahnprothese* geklaut - und zwar in einem Linienbus. Die ältere Frau hatte die Zahnprothese in ein Taschentuch gewickelt und in einer Seitentasche ihres Handwagens verstaut. Als die Seniorin den Bus verließ, bemerkte sie den vermeintlichen Diebstahl. Später stellte sich der vermeintliche Zahnprothesen*-Klau als großer Irrtum heraus. (Von Jan Wendt) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.