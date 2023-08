Frauen greifen bei Brandstiftung ein: Schlimmeres verhindert

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zwei Frauen sind in Kassel bei einer Brandstiftung eingeschritten und haben damit wohl Schlimmeres verhindert. Sie löschten am Donnerstag ein Feuer, das ein 44-Jähriger gelegt haben soll, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilte. Zuvor sollen sie den Mann beobachtet haben, wie er eine Scheibe zu einer Hobbywerkstatt im Erdgeschoss eines bewohnten Gebäudes eingeschlagen hatte und dort Unrat ansteckte.

Kassel - Der Mann habe weitere Äste in das wachsende Feuer gelegt, als die Frauen hinzueilten und den Brand mit einem Feuerlöscher und Wasser ablöschten, hieß es.

Nach Einschätzung der Ermittler wäre das Gebäude ohne den Einsatz der beiden Anwohnerinnen in Vollbrand geraten. Die Polizei nahm den 44-jährigen Verdächtigen am Tatort fest. Die Ermittler prüfen, ob er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird. Gegen ihn wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. dpa