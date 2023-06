Frauen profitieren häufiger von Anhebung des Mindestlohns

Teilen

Eine Gebäudereinigerin schiebt einen Wagen mit Reinigungsmitteln. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Frauen in Hessen haben häufiger von der Erhöhung des Mindestlohns profitiert als Männer. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, betraf die Erhöhung auf 12 Euro zum 1. Oktober 2022 in Hessen rund 431.000 Jobs. Das waren rechnerisch 13,9 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse in Hessen. „Bei Frauen war der Anteil deutlich höher als bei Männern“, berichteten die Statistiker.

Wiesbaden - Während 16,8 Prozent aller weiblichen Beschäftigten in Hessen von der Erhöhung des Mindestlohns betroffen waren, waren es bei den männlichen Beschäftigten nur 11,4 Prozent. dpa