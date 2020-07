Streit zwischen Großfamilien in „Holiday Park“ eskaliert - mehrere Personen verletzt

Im Freizeitpark „Holiday Park“ in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) geraten zwei Familien aneinander.

Bad Dürkheim – Normalerweise beschert der Freizeitpark „Holiday Park“ in Haßloch (Bad Dürkheim) Besuchenden mit seinen zahlreichen Attraktionen eine ausgelassene Zeit. Für zwei Großfamilien endete der Besuch jedoch mit einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der sich 13 Menschen verletzten.

„Holiday Park“ in Haßloch (Bad Dürkheim): Auseinandersetzung wegen Erziehungsfrage

Laut der Polizei waren am Montag (20.07.2020) zwei Familien in dem Freizeitpark in Haßloch (Bad Dürkheim) unterwegs. Eine neunköpfige Familie sowie eine zwölfköpfige Familie, die aus jeweils verschiedenen Orten aus Hessen kommen, besuchten den „Holiday Park“, als sie wegen unterschiedlichen Meinungen bezüglich der Erziehung ihrer Kinder aneinander gerieten. Zunächst gingen die Familien verbal aufeinander los, bis der Streit schließlich auch körperlich wurde.

Nach Angaben eines Polizeisprechers verbot die Mutter einer der beteiligten Familien ihrem Kind etwas. Als das Kind nicht reagierte, packte die Mutter es am Arm, um es zu maßregeln. Das schien der anderen Familie, die ebenfalls im „Holiday Park“ in Haßloch (Bad Dürkheim) unterwegs war, nicht zu gefallen, woraufhin sie die Mutter scharf kritisierte. Der Streit schaukelte sich im weiteren Verlauf derartig hoch, dass schließlich alle 21 Personen im Alter zwischen einem und 68 Jahren an den Handgreiflichkeiten beteiligt waren.

13 Personen verletzten sich bei dem Streit im „Holiday Park“ in Haßloch (Bad Dürkheim)

Es mussten mehrere Streifenwagen in den „Holiday Park“ in Haßloch (Bad Dürkheim) anrücken, um die Familien voneinander zu trennen. Anschließend wurden sie von einem Streifenwagen auf die Autobahn begleitet, um zu gewährleisten, dass sie nicht wieder aufeinander treffen und der Streit erneut eskaliert.

Neben der Polizei rückten zudem drei Rettungswagen an, die sich um die verletzten Personen kümmerten. 13 Personen erlitten infolge der Auseinandersetzung im „Holiday Park“ leichte Verletzungen, drei von ihnen mussten vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden – darunter ein einjähriges Kind sowie eine 64-jährige und eine 68-jährige Person. Die Polizei in Haßloch (Bad Dürkheim) ermittelt nun wegen Körperverletzung.

