Fresenius Medical Care findet Finanzvorstand

Dialysespezialist

+ © Arne Dedert/dpa/Archivbild Der Schriftzug „Fresenius“ prangt an einem Gebäude der Konzernzentrale in Bad Homburg. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat in Martin Fischer einen neuen Finanzchef gefunden. Der 46-Jährige soll das Amt Anfang Oktober antreten und die Aufgaben dann von Helen Giza übernehmen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Bad Homburg vor der Höhe mitteilte. Giza war im Dezember des vergangenen Jahres Vorstandschefin geworden und hat das Finanzressort seitdem kommissarisch weitergeführt.

Bad Homburg - Fischer war zuletzt beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers. dpa