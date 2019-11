Friedberg: Haus auf Kaiserstraße für 0 Euro zu verkaufen

Ein Haus auf der Kaiserstraße in Friedberg für 0 Euro? Auf einem Internetportal wurde es nun eingestellt.

Friedberg - Auf der Kaiserstraße gammelt seit Jahren ein Wohn- und Geschäftshaus vor sich hin. Eigentümer und Untere Denkmalschutzbehörde streiten über historische Balken. Solange es keine Einigung gibt, kann das Haus nicht saniert werden. Nun hat der Eigentümer die Reißleine gezogen und will das Haus verschenken. Die UWG schlägt vor, die Stadt solle Eigentümer werden, könne dort das Tourismusbüro einrichten.

Das Haus Kaiserstraße 121 wird auf dem Internetportal www.immobilienscout24.de angeboten - für 0 Euro. Das sei am Mittwoch "erst nach der HuF-Sitzung" aufgefallen, berichtet UWG-Fraktionsvorsitzender Friedrich-Wilhelm Durchdewald. Das Haus hat acht Zimmer und 177 Quadratmeter Fläche. Die Grundstücksgröße wird mit 365 Quadratmetern angegeben.

Friedberg: Was passiert mit "Gammelhaus" auf der Kaiserstraße?

Im Juli hatte die UWG im Stadtparlament eine Anfrage zum Zustand des Hauses gestellt. "Der Schandfleck muss beseitigt werden", forderte Bernd Messerschmidt. Im Sommer waren bei einem Sturm Ziegel vom Dach geflogen, ein Schutznetz wurde aufgespannt. Durchdewald: "In einer Telefonkonferenz haben wir als UWG-Fraktion beschlossen, die städtische Übernahme des Grundstücks anzuregen. Es könnte an dieser exponierten Stelle als Infopoint dienen." Im Obergeschoss und im rückseitigen Gebäude seien Sozialwohnungen denkbar. Parkplätze gebe es auf der Rückseite in der Hospitalgasse.

Friedberg: Wird Stadt Eigentümer von "Gammelhaus" auf Kaiserstraße?

Durchdewald weiter: "Vermutlich ist es dem derzeitigen Eigentümer zu müßig, sich mit dem Denkmalschutz wegen der Erlangung des Baurechts auseinanderzusetzen. Wir sind der Auffassung, dass die Stadt nicht den gleichen Fehler machen sollte, wie es in den Zeiten der Altstadtsanierung geschah, dass solche exponierten Gebäude sich selbst bzw. möglicherweise einem zweifelhaften Markt überlassen werden."

Die UWG regte daher an, "eine rasche Prüfung hinsichtlich der Eigentumsbeschaffung und Verwertbarkeit einzuleiten". Da das Bauamt laut Rathausspitze "total überlastet" sei, könne damit "gerne ein externer Fachmann beauftragt werden", schreibt Durchdewald.

jw