Motorradfahrer (70) stirbt Unfall – Beifahrer (15) im Krankenhaus

Von: Christoph Agel

Bei einem schweren Unfall in Friedberg stirbt ein 70 Jahre alter Mann. © Nici Merz

Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad kommt in Friedberg von der Straße ab. Ein 70-Jähriger stirbt, sein 15-jähriger Beifahrer kommt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Friedberg-Bauernheim – Bei einem Unfall am Donnerstag um 13.30 Uhr am Ortsrand von Bauernheim ist ein 70-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 15-jähriger Mitfahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Es stellte sich jedoch heraus, dass er leicht verletzt war.

Stand später Donnerstagnachmittag geht die Polizei davon aus, dass der Motorradfahrer aus Friedberg auf der Kreisstraße 171 mit der Ducati in Richtung Bauernheim unterwegs gewesen ist und trotz Gegenverkehrs überholt hat. Bei dem anschließenden Ausweichmanöver kam das Motorrad von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, woraufhin der Fahrer und der ebenfalls aus Friedberg stammende Mitfahrer von der Maschine geschleudert wurden.

Reanimationsmaßnahmen durch eine Rettungswagenbesatzung und einen Notarzt blieben beim Fahrer erfolglos. Die Kreisstraße war stundenlang gesperrt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. 0 60 31/60 10 zu melden. (pob)

