Langer Stau A5: Feuerwehr stellt Rettungsgassen-Situation anders dar

Vollsperrung

+ © Symbolbild/dpa Auf der A5 bei Friedberg waren sieben Autos in einen Unfall verwickelt. © Symbolbild/dpa

Ein Unfall mit sieben Autos auf der A5 bei Friedberg hat den Verkehr in Richtung Frankfurt am Dienstag zeitweise zum Erliegen gebracht. Nun stehen Reparaturen an der Fahrbahndecke an.