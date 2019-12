Tödlicher Unfall an Weihnachten: Zwei Autofahrer sterben bei Frontalcrash

Bei einem Unfall in Friedberg (Wetteraukreis) kommen an Weihnachten zwei Autofahrer ums Leben. Zwei weitere Personen werden verletzt.

Tödlicher Unfall auf der B455 bei Friedberg

auf der bei Zwei Tote , zwei weitere Personen verletzt

, zwei weitere Personen verletzt Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Friedberg - Auf der B455 bei Friedberg, Höhe Warthfeldsiedlung, ereignete sich am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2019), kurz vor 23 Uhr, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Laut Polizei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem die beiden Fahrer starben.

Friedberg: Tödlicher Unfall bei Überholmanöver

Was war passiert? Ein 47-jähriger Mann aus Wölfersheim, der auch aus Richtung Wölfersheim kam, überholte mit seinem Jeep, Grand Cherokee, mehrere Fahrzeuge. In Höhe der Warthfeldsiedlung stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Ford, S-Max zusammen. Dieser Pkw wurde, wie die Polizei Mittelhessen berichtet, von einem 55-Jährigen aus Ranstadt gesteuert. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle in Friedberg. Mit im Fahrzeug saß ebenfalls seine 47-jährige Ehefrau, die einen Schock erlitt und leicht verletzt wurde.

Unfall in Friedberg: Mann aus Fahrzeug geschleudert

Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer des Jeep aus seinem Fahrzeug geschleudert wurde und auch verstarb. In den Unfall war noch ein drittes Fahrzeug involviert, das hinter dem Ford fuhr. Der Fahrer dieses Pkw, ein 27-Jähriger aus Friedberg, wurde ebenfalls leicht verletzt.

Friedberg: B455 voll gesperrt

Durch die Polizei wurde die zuständige Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Ein Unfallsachverständiger war vor Ort. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt und mussten abgeschleppt werden. Bei allen Beteiligten wurden Blutentnahmen angeordnet. Die örtliche Feuerwehr und Rettungsdienste waren ebenfalls im Einsatz.

Die B455 bei Friedberg musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

dr

An Heiligabend (24.12.2019) ist zudem eine Frau bei einem schweren Unfall in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Nach Angaben der Polizei Südhessen erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen. Auf der K172 in Langen (Kreis Offenbach) passiert an Weihnachten ein Unfall mit zum Teil acht Schwerverletzten. Ein 18-Jähriger wird aus einem Auto geschleudert. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.