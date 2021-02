Ab 1. März öffnen die Salons: Alles, was Sie zum Friseurbesuch in Hessen wissen müssen

Trotz der Verlängerung des Corona-Lockdowns dürfen Friseursalons in Hessen ab 1. März wieder öffnen. Für Kunden wird sich einiges ändern. Ein Überblick.

Frankfurt ‒ Große Erleichterung bei den Friseuren in Hessen. Obwohl der allgemeine Corona-Lockdown zunächst bis zum 7. März verlängert wurde, dürfen die Salons bereits eine Woche vorher, ab dem 1. März wieder öffnen. Das verkündete Ministerpräsident Volker Bouffier nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am 10. Februar. Damit enden dann fast elf lange Wochen der Ungewissheit und die Friseure können nach der Kurzarbeit größtenteils wieder voll in das Berufsleben einsteigen. Am 16. Dezember 2020 mussten die Friseurmeister in Hessen zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie ihre Salons schließen.

+ Die Zeit des Selberschneidens ist vorbei: Friseure in Hessen dürfen trotz Corona-Lockdown ab 1. März wieder öffnen. © Serienlicht/imago-images.de

Lange Wochen, in denen die Friseure in Hessen um ihre Existenz kämpfen mussten. Weil körpernahe Dienstleistungen des Friseurhandwerks typischerweise mit einer längeren Behandlungsdauer und somit auch mit einer Verweildauer im Salon einhergehen, wurden im Lockdown auch mehrere Klagen von Friseuren abgewiesen. Die Inhaber der Salons könnten Wirtschaftshilfen beantragen, um die finanziellen Folgen der Schließung zu mildern - die Salons zu öffnen sei keine Option.

Friseure in Hessen öffnen am 1. März: Was sich für Kunden und Beschäftigte ändert

Das sei aber nicht so einfach, denn die Dezemberhilfe ist auf die Unternehmen beschränkt, die schon Anfang Dezember schließen mussten. Die Friseursalons sind allerdings erst seit dem Mite Dezember dicht. Carsten Ciemer, Obermeister der Friseur-Innung im hessischen Schwalm-Eder-Kreis mahnte deshalb schon vor einigen Wochen eindringlich vor den schweren Folgen der andauernden Schließung durch den Corona-Lockdown. Die Situation sei unhaltbar, sagt er, es sei höchste Zeit zu öffnen, denn die ersten Friseure in Hessen geben bereits auf*.

Doch nun können sich die hessischen Friseure endlich auf die Öffnung im März vorbereiten. Denn Ministerpräsident Bouffier hatte angekündigt, dass ein Friseurbesuch nur unter strengen Infektionsschutz-Maßnahmen stattfinden darf. Auch im vergangenen Sommer, vor dem zweiten Lockdown waren die Corona-Regeln für Friseure streng. So mussten beispielsweise zwingend vorher Termine vereinbart, die Kontaktdaten der Kunden aufgenommen und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Die zuständige Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat die Maßnahmen für Friseure vor der Öffnung der Salons im März nun noch einmal verschärft. Und auch die Ministerpräsidentenkonferenz hat beim Corona-Gipfel im Februar bereits Hygieneauflagen besprochen: So soll der Zustrom von Kunden auch 2021 wieder mit Reservierungen gesteuert werden und eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Friseursalons eingeführt werden.

Friseure in Hessen öffnen: Welche Regeln zu beachten sind

Für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter, ändert sich ab März einiges beim Friseurbesuch. Vor allem Geduld ist gefragt – die Corona-Regeln im Überblick.

Friseur-Termin: Spontane Friseurbesuche sind wie auch schon 2020 keine Möglichkeit. Wer keinen Termin beim Friseur vereinbart, wird abgewiesen. Somit könnte es Anfang März einen regelrechten Run auf die Friseurgeschäfte und wenige Termine geben - da ist Geduld gefragt.

Begrenzte Kunden-Zahl: Eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Person darf nicht unterschritten werden, befinden sich mehrere Personen im Raum.

Eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern pro Person darf nicht unterschritten werden, befinden sich mehrere Personen im Raum. Mindestabstand: Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch bei den Friseuren in Hessen gewährleistet sein. Daraus ergibt sich, dass Kundinnen und Kunden womöglich nicht nebeneinander im Wartebereich Platz nehmen dürfen oder beispielsweise, dass beim Waschen der Haare ein Waschbecken zwischen ihnen freibleiben muss.

Lüften: Der aktualisierte Arbeitsschutz sieht vor, dass Pausenräume für die Beschäftigten durchgängig gelüftet werden müssen, wenn sich mehrere Personen darin aufhalten. Für den Verkaufsraum gilt diese Regelung vorerst nicht.

Maskenpflicht: Für Kundinnen und Kunden gilt die vorgeschriebene Bedeckung von Mund und Nase nach den jeweiligen Verordnungen der Länder. Für Hessen ist aktuell noch keine Anordnung veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass auch in den Friseursalons in Hessen künftig die Pflicht zu einer FFP2- oder OP-Maske gelten wird - so auch von der Bund-Länder-Konferenz empfohlen..

Beschäftigte tragen immer mindestens Mund-Nasen-Schutz (medizinische Gesichtsmaske), auch bei Hausbesuchen. Können Kunden aus medizinischen Gründen keine Maske tragen, ist für die Friseure sogar eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Keine Trockenhaarschnitte: Diese Regel ist bereits aus vorigen Lockerungsphasen in Deutschland bekannt. Trockenhaarschnitte sind verboten. Allen Kunden müssen die Haare gewaschen werden.

Friseure in Hessen öffnen am 1. März: Zahlreiche Mails und Anrufe

Die Friseure in Hessen stellen sich wegen der langen Schließung im zweiten Corona-Lockdown und die Pflicht zur Terminvereinbarung auf eine große Kundennachfrage zur Wiedereröffnung der Betriebe am 1. März ein. „Ich gehe davon aus, dass wir im März und April gut frequentiert sind“, sagte René Hain, Geschäftsführer des hessischen Innungsverbandes des Friseurhandwerks. Dies hätten vor allem auch die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr gezeigt, als die Friseure nach dem ersten Lockdown wieder aufgemacht hätten. „Da war der Andrang auch enorm groß.“

+ Ab dem 1. März dürfen die Friseure in Hessen ihre Salons wieder öffnen. Stoffmasken, wie hier im Frühjahr 2020 sind dann nicht mehr erlaubt. (Symbolbild) © Joerg Halisch/imago-images

Die hessischen Friseursalons erweitern laut Hain auch nun wieder ihre Öffnungszeiten. „Montag war immer der Sonntag der Friseure. Das gilt seit der Pandemie nicht mehr.“ Viele Friseure hätten auf eine 6-Tage-Woche umgestellt und tagsüber länger geöffnet. Die verlängerten Öffnungszeiten dienen dem Friseurverband zufolge nicht nur dazu, den Kundenandrang zu bewältigen. Laut Hain geht es gerade den größeren Betrieben auch darum, mittels Schichtdienstes die Mitarbeiter so weit wie möglich auszulasten. Denn auch weiterhin wird durch die Abstandsregeln nur eine reduzierte Anzahl an Plätzen zur Verfügung stehen.

Schon vor Bekanntgabe der Öffnung ab dem 1. März hatten einige Friseure in Hessen ab Mitte Februar vorsorglich Termine vergeben - die Hoffnung auf eine Öffnung ab dem 15. Februar war groß. Die schon festgelegten Termine für Februar würden jetzt verschoben. (iwe/dpa) *fnp.de und hna.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

