Frontalcrash auf der B455: Unfallverursacher flüchtet - ein Schwerverletzter

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B455 in der nördlichen Wetterau mit einem Schwerverletzten ist der Unfallverursacher flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise.

Was ist passiert? Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat der Unfallverursacher durch ein „riskantes Fahrmanöver“ den Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen und einem Schwerverletzten ausgelöst. Der flüchtige blaue SUV kam aus Richtung Wölfersheim und wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei an dem Bahnübergang zwischen Grund-Schwalheim und Nidda-Oberwiddersheim links in einen Feldweg abbiegen. Der SUV bremste stark ab.

Der Hintermann, ein Fahrer eines Combis, versuchte aufgrund des starken Bremsmanövers einen Auffahrunfall zu verhindern und bremste ebenfalls stark ab und zog nach rechts. Hinter dem Combi fuhr ein ein 25-Jähriger in einem Nissan Pick-up. Dieser wollte ebenfalls einen Auffahrunfall verhindern, bremste stark ab und lenkte nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden weißen Skoda frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der 56-jährige Fahrer des Skoda schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die zwei Insassen des Combi sowie der Fahrer des Nissan Pick-up blieben laut Polizei unverletzt. Der Fahrer des blauen SUV fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die B455 zwischen Grund-Schwalheim und Nidda-Oberwiddersheim für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Unfallstelle ist inzwischen wieder geräumt.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher, einem blauen SUV, vermutlich ebenfalls ein Skoda. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel. 0 60 42/9 64 80 entgegen.