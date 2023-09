Frontalzusammenstoß in Bürstadt: Tote und Schwerverletzte

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Kleinbusse in Bürstadt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Aus bislang unbekannter Ursache waren die beiden Fahrzeuge am Samstagabend auf der Bundesstraße 47 frontal ineinandergefahren.

Bürstadt - Der 57-jährige Fahrer und die 48 Jahre alte Beifahrerin in dem einen Auto wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Der Fahrer (32) und die Beifahrerin (29) im anderen Wagen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurden bis auf die 29-Jährige alle Unfallbeteiligten in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die vier Unfallopfer stammen aus dem Landkreis Bergstraße. Die B47 wurde vollgesperrt. dpa