Frontalzusammenstoß mit Lkw: Kind stirbt, Eltern überleben

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei den Opfern des schweren Autounfalls in Nordhessen handelt es sich um eine Familie aus dem Großraum Hannover. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag berichteten, handelt es sich bei den erwachsenen Insassen des Fahrzeugs um die Eltern des am Unfallort verstorbenen Kleinkindes. Das Kind war ein Jahr und neun Monate alt. Die Eltern sind 32 und 34 Jahre alt, sie wurden bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.

Homberg - „Die Ermittlung zur Unfallursache dauern an“, berichteten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei im Schwalm-Eder-Kreis in einer gemeinsamen Mitteilung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die 32 Jahre alte Mutter am Steuer saß. Ein Gutachter soll bei der Suche nach der Unfallursache helfen. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen. „Insbesondere werden die Insassen des Pkw gesucht, der sich direkt vor dem, am Unfall beteiligten VW Passat befand“, so die Beamten.

Der Wagen war auf der Bundesstraße 3 zwischen Gilserberg und Lischeid auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen. Die drei Familienmitglieder erlitten schwerste Verletzungen. Das Kind starb noch an der Unfallstelle, die Eltern wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 46-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. dpa