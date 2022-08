Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten auf Landstraße

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße zwischen Marburg und Amöneburg-Roßdorf schwer verletzt worden. Beide Fahrer wurden nach dem Unfall am Montagabend im Landkreis Marburg-Biedenkopf in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außer den 46 und 62 Jahre alten Fahrern war niemand an dem Unfall beteiligt.

Marburg/Amöneburg-Roßdorf - Wie es zu der Kollision kommen konnte, war zunächst unklar. Noch am Montagabend hatte ein Gutachter die Unfallstelle untersucht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag bestätigte. Über die Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. dpa