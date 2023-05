„Früh losfahren“: Bahnverbünde erwarten großen Andrang am Wochenende – doch stocken nicht auf

Von: Erik Scharf

Die Verkehrsverbünde in Hessen rechnen am Himmelfahrtswochenende mit vielen Fahrgästen. Ihr Angebot erweitern sie allerdings nicht.

Kassel/Frankfurt – Das lange Wochenende startet am Donnerstag (18. Mai) mit bestem Ausflugswetter. Zwar klettern die Temperaturen erst ab Samstag (20. Mai) über die 20 Grad Marke, für einen Ausflug oder einen Grillabend reicht es an Himmelfahrt aber allemal.

Wer mit der Bahn und dem Deutschlandticket unterwegs sein will, muss sich allerdings auf volle Züge einstellen. Sowohl der Rhein-Main Verkehrsverbund als auch der Nordhessische Verkehrsverbund können rund um das lange Wochenende keine zusätzlichen Kapazitäten bereitstellen.

Mit dem Zug durch die Landschaft in Hessen: An Himmelfahrt erwarten die Verkehrsverbünde einen großen Andrang. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Bahn-Verbünde erwarten hohen Andrang: „Raten, früher loszufahren“

„Da aufgrund der aktuellen Personalsituation und der Fahrzeugknappheit kaum Spielräume für zusätzliche Kapazitäten möglich sind, bleibt es bei dem vorhandenen Angebot“, erklärte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV). Zwischen Kassel und Fulda sollen allerdings besonders stark nachgefragte Fahrten mit mehr Plätzen erweitert werden.

Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weitet sein Fahrplanangebot nicht durch zusätzliche Busse und Bahnen aus. „Bedauerlicherweise ist mit der Einführung des 49-Euro-Tickets keine Aufstockung der finanziellen Rahmenbedingungen für die Bestellung von Zugfahrten verbunden“, erklärte ein RMV-Sprecher.

„Gerade am Feiertag und dem Wochenende mit Fahrrad raten wir, früh loszufahren und mehr Zeit einzuplanen, wenn eine Fahrt belegt ist“, so der RMV-Sprecher. Insebsondere das Paulskirchenfest in Frankfurt dürfte über das Himmelfahrts-Wochenende viele Besucher in die Stadt locken.

Auch Deutsche Bahn erwartet hohes Aufkommen an Himmelfahrt

Ein höheres Fahrgastaufkommen mit dem Deutschlandticket erwartet auch die Deutsche Bahn (DB) entlang touristischer Strecken. Das Unternehmen empfiehlt den Kunden, sich bei den Verkehrsunternehmen zu informieren und gegebenenfalls einen weniger nachgefragten Zug zu wählen.

Zudem setzt die DB an stark besuchten Bahnhöfen auf zusätzliche „Reisendenlenker“, teilte das Unternehmen mit. Seit dem 1. Mai können Ticketinhaber für monatlich 49 Euro bundesweit Busse und Züge im Nah- und Regionalverkehr nutzen. (esa/dpa)