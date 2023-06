Frühere SPD-Chefin Ypsilanti ist aus Partei ausgetreten

Teilen

Andrea Ypsilanti. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Die frühere Landeschefin der hessischen Sozialdemokraten, Andrea Ypsilanti, ist laut SPD aus der Partei ausgetreten. Der hessische SPD-Generalsekretär Christoph Degen sagte am Montag in Wiesbaden, er könne den Austritt von Ypsilanti bestätigen. Die Politikerin selbst war zunächst nicht zu erreichen, zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.

Wiesbaden - Ypsilanti soll sich gegen den jüngsten Asylkompromiss der EU-Innenminister mit verschärften Regelungen für Flüchtlinge gewandt haben. An den Verhandlungen dafür war die Bundesinnenministerin und heutige hessische SPD-Chefin Nancy Faeser beteiligt gewesen. Faeser will sich beim SPD-Landesparteitag an diesem Samstag in Hanau offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober wählen lassen.

Ypsilanti hatte sich 2008 trotz gegenteiligen Versprechens mit Hilfe der Linken zu Hessens erster Ministerpräsidentin wählen lassen wollen. Vier Abweichler aus den eigenen Reihen verhinderten das.

Der hessische SPD-Generalsekretär Degen sagte zu Ypsilantis Parteiaustritt: „Ich bedauere das sehr.“ Ihre Expertise werde fehlen. Degen sprach von einem schleichenden Prozess der Entfremdung zwischen Ypsilanti und der Partei in den vergangenen Jahren. Der neue Asylkompromiss sei „eher das i-Tüpfelchen“ gewesen. dpa