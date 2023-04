FSV Frankfurt nach Derbysieg im Finale des Hessenpokals

Lucas Hermes von Offenbach ist enttäuscht nach der Niederlage. © Hasan Bratic/dpa/Archivbild

Der FSV Frankfurt steht nach einem Derbysieg gegen Kickers Offenbach im Endspiel des Hessenpokals. Onur Ünlücifci gelang im Halbfinale am Dienstagabend in der 75. Minute das entscheidende Tor vor 4517 Zuschauern. Für die Gäste hatte im Duell der beiden Fußball-Regionalligisten Philipp Hoziner bereits in der 2. Minute getroffen. Ahmed Azouagh (33.) und Leon Müller (58.

) drehten den Spielstand, ehe Lucas Hermes (67.) für Offenbach ausglich.

Frankfurts Endspielgegner wird an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) in der Partie zwischen dem TSV Steinbach und dem SV Wehen Wiesbaden ermittelt. Der Gesamtsieger qualifiziert sich auf jeden Fall für die erste Runde des DFB-Pokals, möglicherweise reicht dafür aber auch die Finalteilnahme: Falls der SVWW die 3. Liga unter den vier Ersten beendet, ist der Aufstiegskandidat im DFB-Pokal automatisch dabei. dpa