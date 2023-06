Fünf Leichtverletzte nach Kollision am Langener Waldsee

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Langener Waldsee (Kreis Offenbach) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Frau wollte am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto nach links in die Zufahrt zum See abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen ein drittes Auto geschleudert, das an der Zufahrt wartete.

Langen - Die 19-Jährige sowie ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrerinnen erlitten Fakturen und Schürfwunden. Zwei Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren, die im entgegenkommenden Wagen saßen, zogen sich Prellungen zu. Alle fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus. Es war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. dpa