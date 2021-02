Fulda: Mann rettet Achtjährigen aus Hochwasser

Retter in der Not: Ein Mitarbeiter des Abwasserverbandes Fulda hat einen acht Jahre alten Jungen aus dem Hochwasser gerettet.

Fulda - Ein achtjähriger Junge ist am Donnerstagvormittag bei Fulda-Bronnzell ins Hochwasser* geraten, das Teile Osthessens überflutet hat, und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus den Fluten befreien. Timo Röglin – selbst Vater zweier Kinder – griff beherzt ein und rettete dem Jungen vermutlich das Leben.

Röglin arbeitet beim Abwasserverband Fulda. Er sollte um 8.30 Uhr die Pegelstände an den Pumpstationen in Ziegel und Bronnzell überprüfen. Als er bei der Station am Bronnzeller Sportplatz angekommen war, entdeckte er den Jungen, der bereits hüfthoch im Wasser stand. Mit einem Seil zog er den Achtjährigen aus dem Wasser und übergab ihn später an den Rettungsdienst. *Fuldaer Zeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks