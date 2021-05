Aero-Club plant neues Gebäude - Stadt Fulda will altes Areal für die Landesgartenschau nutzen

Halle in der Johannisau

Der Aero-Club Rhön Fulda plant den Bau einer neuen Segelflughalle: Deren Standort grenzt künftig an die Start- und Landebahn. Der große Vorteil: Die Olympiastraße muss so nicht mehr mit den Fliegern gequert werden.

Fulda - Der Aero-Club Rhön Fulda möchte eine neue Halle in der Johannisau errichten*. Diese soll direkt am Fluggelände neben den bestehenden Gebäuden von Flugleitung und -vorbereitung errichtet werden, teilt der Vereinsvorsitzende Elmar Kümmel mit.

Der bisherige Standort, der vom Aero-Club laut Stadt seit 1959 genutzt wird, befindet sich östlich der Olympiastraße in unmittelbarer Nähe zu den Aueweihern in Fulda*. Um zum Fluggelände zu gelangen, mussten die Vereinsmitglieder ihre Segelflugzeuge bislang zwischen der Halle und der Start- und Landebahn hin und her bewegen – das ist aufwendig und teuer: Denn allein wegen der Kreuzung der öffentlichen Olympiastraße fallen erhebliche Mehrkosten für die Versicherung an, wie Kümmel berichtet.