Angst im Kreis Fulda: Kommt nach einem Bordell noch ein Stundenhotel nach Welkers?

In einem Ort im Kreis Fulda herrscht große Angst. Kommt nach einem Bordell nun auch noch ein Stundenhotel nach Eichenzell-Welkers?

Eichenzell - Eine bundesweit tätige Kette möchte auf einer Fläche zwischen den Schienen der Rhönbahn und der Landesstraße, die durch Eichenzell-Welkers (Kreis Fulda*) führt, ein Automatenhotel bauen – ein Hotel mit 27 Zimmern*. In diesem Hotel gäbe es kein Personal. Den Zutritt verschafft man sich mit einem Buchungscode und dem Handy oder der Kreditkarte.

Ein solches Modell würde der Nutzung des Hotels durch das älteste Gewerbe der Welt Tür und Tor öffnen, so die Sorge in Welkers. Aus dem Automatenhotel würde, so die Befürchtung, ein Stundenhotel, das Freier und Liebesdienerin nur für das Eine nutzen.