Aueweiher in Fulda werden zusammengelegt: Arbeiten laufen

Neue Filteranlage

+ © LGS Fulda 2.023/Arnulf Müller Bagger tragen den Verbindungsweg zwischen den beiden Aueweihern (hier oben und unten) in Fulda ab. (Archivfoto) © LGS Fulda 2.023/Arnulf Müller

Die beiden Aueweiher in Fulda werden zusammengelegt. Die Arbeiten haben am Dienstag, 25. Mai, begonnen. Bagger tragen den Verbindungsweg, der beide Weiher trennte, ab.

Fulda - Die Stadt Fulda* möchte beide Weiher zusammenlegen, um die Wasserqualität zu verbessern*. Um das zu erreichen, wird am Südufer – da, wo der Aueweiher an den Westring grenzt – eine Filteranlage gebaut. Am Dienstag nun haben die Baggerarbeiten für die Zusammenlegung begonnen*. Noch ist der Graben nicht groß, wo das Wasser beider Weiher ineinanderfließt. Dort, wo man bislang auf einem Weg hindurchspazieren konnte, stehen Bauzäune.

Südlich der Aueweiher wurden Baustellen- und Lagerflächen angelegt, die über eine neu geschaffene Baustraße angefahren werden, teilt die Stadt auf Nachfrage zum aktuellen Stand der Arbeiten mit. Diese sei jedoch temporär errichtet worden. Zum Schutz der angrenzenden Bäume habe man auch hier großflächig Bauzäune aufgestellt. Rohrleitungen seien schon angeliefert und geschweißt worden. *fuldaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA