Konkurrenz wächst - Eröffnung des Holiday Inn Express verändert Situation für Hotels im Kreis Fulda

Leere Zimmer wegen Corona

Leere Zimmer während der Corona-Pandemie, volle Auslastung zu den Stoßzeiten: Zur Lage der Hotels in Fulda haben sich die Stadt, die Dehoga und die IHK geäußert.

Leere Zimmer während der Corona-Pandemie, volle Auslastung zu den Stoßzeiten: Zur Lage der Hotels in Fulda äußern sich die Stadt, die Dehoga und die IHK.

Fulda - Das Holiday Inn Express, das am Donnerstag in der Bardostraße in Fulda* eröffnet wurde, bleibt vermutlich vorerst das letzte Hotel, das in nächster Zeit in Fulda eröffnet. „Neuplanungen sind uns derzeit nicht bekannt“, heißt es vonseiten der Stadt Fulda. Seit 2018, als das B&B-Hotel in der Dalbergstraße das Übernachtungsangebot in Fulda ausbaute, habe es in anderen Betrieben lediglich einige Erweiterungen und Pächterwechsel gegeben.

Die derzeitige Auslastung der Bettenkapazität liege bei zehn Prozent, weil im Corona*-Lockdown nur unaufschiebbare dienstliche Reisen möglich sind, berichtet Elisabeth Schrimpf vom Tourismus- und Kongressmanagement. Kurz: Die meisten Zimmer bleiben leer. Was passiert zu den Spitzenzeiten, wenn Großveranstaltungen wie Musicalsommer, Hessentag oder Landesgartenschau Gäste in die Barockstadt locken?