Fulda – Am Bahnhof Fulda (Hessen) hat es am Dienstag (16.12.2019) einen großen Einsatz der Bundespolizei gegeben. Den Grund nannten die zuständige Bundespolizeiinspektion in Kassel einen Tag später in einer Mitteilung: Es waren gleich mehrere herrenlose Koffer gefunden worden.

Am Mittag entdeckten Bahnmitarbeiter das verdächtige Gepäck, das auf dem Bahnsteig 1 zurückgelassen worden war. Sofort rückten die Beamten der Bundespolizei zu Bahnhof Fulda aus. Die Spezialisten konnten nach ersten Routine-Maßnahmen allerdings schnell Entwarnung geben.

Bahnhof Fulda: Mann ließ Koffer herrenlos zurück – Polizei-Einsatz

Ihre Ermittlungen ergaben, dass ein 66 Jahre alter Mann die Koffer aus Bequemlichkeit am Bahnhof hatte stehen lassen, um einen Abstecher auf den Weihnachtsmarkt. Statt dass Gepäck mit ins Gedränge in Fuldas Stadtmitte mitzunehmen, hatte er es zurückgelassen und war mit seiner Begleiterin losgezogen.

Als der 66-Jährige schließlich an den „Tatort“ Bahnhof Fulda zurückkehrte, durfte er sein gründlich inspiziertes Gepäck wieder in Empfang nehmen. Die Bundespolizisten belehrten den Mann eigenen Angaben nach außerdem über die Folgen seines leichtfertigen Handelns.

Polizei-Einsatz am Bahnhof Fulda wird teuer für Verursacher

Der 66-Jährige muss sich darauf einstellen schon in Kürze die Rechnung für den Polizei-Einsatz zu bekommen. „Schöne Bescherung“, merkten die Ermittler aus Kassel kurz und knapp in ihrer Mitteilung an. Immerhin in einer Sache hat der Mann Glück gehabt: Ein Verkehrschaos am Bahnhof Fulda blieb aus. Der Bahnverkehr wurden durch den Fund der Koffer laut Polizei nicht beeinträchtigt.

