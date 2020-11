Fuldaer rufen Hilfsaktion ins Leben: In Corona-Zeiten nicht alleine sein

„Call of Love“

+ © Henning Kaiser/dpa Mit ihrer Aktion „Call of Love“ wollen vier Fuldaer Geldspenden sowie Kleiderspenden sammeln und an Bedürftige in Frankfurt und Fulda verteilen. © Henning Kaiser/dpa

Menschen in der Not unterstützen und ihnen zeigen, dass sie in Zeiten des aktuellen Corona-Lockdowns nicht alleine sind - das ist das Ziel von vier Fuldaern. Mit ihrer Aktion „Call of Love“ wollen sie Geldspenden sowie Kleiderspenden sammeln und an Bedürftige in Frankfurt und Fulda verteilen.