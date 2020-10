Aufatmen im Modehaus Schneider in Fulda: AppelrathCüpper führt alle 16 Filialen weiter

Nach Insolvenzverfahren

+ © Volker Nies Das Modehaus Schneider auf dem Uniplatz in Fulda bleibt erhalten. © Volker Nies

Gute Nachricht für den Einzelhandelsstandort Fulda: Das Modehaus Schneider am Uniplatz wird fortgeführt. Der Mutterkonzern AppelrathCüpper will bundesweit alle 16 Filialen erhalten – darunter das Traditionshaus in Fulda.