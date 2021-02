Ein paar Narren sind am Rosenmontag trotz Corona unterwegs

Bernd Heil und ein Teil des Fördervereins Fastnachtsmuseum in Fulda machten am Rosenmontag auf sich aufmerksam.

Fulda ist Hessens Karnevalshochburg: Trotz Corona hielt es den einen oder anderen Narren am Rosenmontag nicht auf dem Sofa.

Fulda - Gähnende Leere in den Straßen von Fulda am Rosenmontag - nicht ganz. Ein paar Fans der fünften Jahreszeit wollten den Umzug am Rosenmontag dann doch nicht ganz ausfallen lassen. Also wurden die bunten Kostüme angezogen, um die Strecke des Rosenmontagszuges in Fulda abzulaufen* - mit dem gebührenden Abstand.

In Hilders hielt es die Vollblutkarnevalisten ebenfalls nicht auf dem Sofa. Die Prinzenfamilie aus dem Jahr 2020 zog mit Helau durch die Straßen der Marktgemeinde und holte sich so ein wenig Fastnachtsstimmung trotz Corona-Krise. *Fuldaer Zeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks