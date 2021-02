Schnee lähmt Osthessen: Schulen und Straßen dicht - Deutsche Post liefert nicht aus

250.000 Haushalte betroffen

Weite Teile von Osthessen sind komplett eingeschneit.

Der Wintereinbruch hat in Osthessen für Unfälle und versperrte Straßen gesorgt. Zumindest in den nächsten Tagen wird es nicht besser - zumindest was die Kälte angeht. Aufgrund der Wetterverhältnisse wird die Deutsche Post heute keine Auslieferung durchführen.