Stadt Fulda gibt bekannt: Kein herkömmlicher Weihnachtsmarkt - dafür aber „Adventszauber“ mit Eintrittskarten

Der Weihnachtsmarkt in Fulda kann in diesem Jahr nicht in seiner herkömmlichen Form stattfinden. Stattdessen gibt es den Fuldaer Adventszauber.

Die Stadt Fulda hat bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass der Weihnachtsmarkt in seiner herkömmlichen Form ausfallen wird. Stattdessen findet der „Fuldaer Adventszauber“ statt. Dafür müssen Besucher Tickets kaufen. Und erstmals wird der Domplatz in die Planung miteinbezogen.

Fulda - Kein dichtes Gedränge an Glühweinständen oder enge Warteschlangen an der Würstchenbude: Die Stadt Fulda* muss wegen des Coronavirus den Weihnachtsmarkt, so wie er in den vergangenen Jahren stattfand, in der Barockstadt für dieses Jahr absagen.

Weihnachtliche Stimmung soll aber trotzdem in die Fuldaer Innenstadt einziehen - in Form des Fuldaer Adventszaubers*, der vom 27. November bis 20. Dezember stattfindet. Erstmals wird dafür das Barockviertel mit dem Domplatz einbezogen.