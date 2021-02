Feuerwehr Fulda im TV: ZDF dreht für „KIKA“ am Aueweiher

Eisrettung

+ © Feuerwehr Fulda Klaus Hahner (rechts im Bild) von der Feuerwehr Fulda beantwortete dem ZDF-Team um Teresa Betz alle Fragen zur Eisrettung. © Feuerwehr Fulda

Die Feuerwehr Fulda hatte es ins Fernsehen geschafft: Am Dienstag begleitete ein Kamerateam des ZDF die Einsatzkräfte bei einer Übung am Aueweiher in Fulda. Dabei zeigte die Wachabteilung, wie sie eine Person rettet, die auf einer Eisfläche eingebrochen ist. Der kurze Beitrag wurde am Aschermittwoch in der Kinder-Nachrichtensendung „logo!“ gezeigt.