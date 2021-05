Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash - 19-Jährige verpasst Abschlussprüfung

Unfall auf Brücke

Bei einem Frontalcrash am Montagmorgen auf einer Brücke in der Gemeinde Hosenfeld sind zwei Frauen schwer verletzt worden.

Hosenfeld - Den Unfall meldete die Leitstelle Fulda* am Montag gegen 7.15 Uhr. Wie die Einsatzkräfte vor Ort berichteten, war eine 19-Jährige aus der Gemeinde Hosenfeld mit ihrem Renault Twingo auf der L3141 in Richtung Hainzell unterwegs, als ihr in Höhe der Brücke eine 52-jährige Polo-Fahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Hosenfeld, entgegenkam.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Frontalcrash schwer verletzt*. Sie wurden vom Rettungsdienst aus den Autowracks befreit und ins Krankenhaus gebracht. Laut Reportern vor Ort war die 19-Jährige auf dem Weg zu einer Abschlussprüfung.