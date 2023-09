Fußballer aus Hessen wird nachts in der Innenstadt attackiert

Von: Johannes Götze

Teilen

Ein junger Mann hebt seine geballte Faust. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Ein Fußballer des Hünfelder SV in Hessen wurde, wie er schildert, am vergangenen Wochenende Opfer eines Übergriffs inmitten der Fuldaer Innenstadt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Nachdem er mit dem Hünfelder SV ein Hessenligaspiel in Dietkirchen (1:1) bestritten hatte, ging es für Teile der Mannschaft in die Fuldaer Innenstadt zum Feiern. Gegen 3 Uhr nachts habe er sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Allein. Wie schon so oft. Als er in der Meistergasse gegen 3.20 Uhr kurz stehenblieb, um eine Nachricht in sein Smartphone einzutippen, hielt ein Auto neben ihm und aus diesem stiegen mehrere ihm unbekannte Menschen aus und schlugen unvermittelt auf ihn ein.

Weshalb die Täter von ihm abließen, verrät fuldaerzeitung.de.

Der Hünfelder hat keinen Schimmer, warum ausgerechnet er zum Opfer wurde. Er habe auch am vergangenen Samstag keinen Ärger gehabt und wüsste ums Verplatzen nicht, warum er diesen Schicksalsschlag über sich ergehen lassen musste. Vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Bayern Alzenau bestimmte der Vorfall natürlich auch das Treiben rund um das Hessenliga-Team des HSV. Dem Hünfelder Fußballer geht es den Umständen entsprechend, dennoch wünscht er sich, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.