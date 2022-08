Fußgänger auf A45 von Lastwagen erfasst: Ermittlungen laufen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Die Hintergründe des Unfalls mit einem schwer verletzten Fußgänger auf der Autobahn 45 in Mittelhessen sind weiterhin unklar. Der 24-Jährige sei noch nicht vernehmungsfähig, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am frühen Montagmorgen war der Mann zwischen Herborn und Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) von einem Lastwagen erfasst worden. Er erlitt schwere Schädelverletzungen.

Herborn - Der Polizei zufolge hatten Zeugen den 24-Jährigen gesehen, wie er verletzt in Fahrtrichtung Dortmund im Bereich einer Baustelle an der Leitplanke lehnte, und die Polizei informiert. Es sei noch unklar, warum der Mann überhaupt auf die Autobahn lief.

Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde bereits an der Unfallstelle vernommen. Zudem habe die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt, der den Unfallhergang ermitteln soll. dpa