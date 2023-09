Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Darmstadt von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige sei am Freitagnachmittag in Höhe einer Haltestelle an den Gleisen der Straßenbahn entlang gelaufen, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unklarem Grund sei es dann zum Zusammenstoß einer Straßenbahn mit dem Mann gekommen. Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Darmstadt - Der Straßenbahnverkehr war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden. dpa