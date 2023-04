Fußgängerin wird von Transporter erfasst und stirbt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist in Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau starb am Donnerstag an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte sie am Donnerstagmittag über die Straße laufen, nachdem sie aus einem Bus gestiegen war. Dabei wurde sie vom Fahrzeug des 42-jährigen Transporterfahrers erfasst, der den Bus über die Gegenspur überholen wollte.