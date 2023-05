Gasvergiftung durch Grill in Wohnzimmer: zehn Verletzte

Teilen

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Krankenhaus“ weist den Weg zur Klinik. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Insgesamt zehn Menschen haben durch die giftigen Gase eines Grills in Oberbayern eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung erlitten. Nach dem Gebrauch auf dem Balkon in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) habe eine 44-jährige Bewohnerin den Holzkohlegrill ins Wohnzimmer gestellt, teilte die Polizei mit. Sie habe dann die Balkontür am Sonntagabend geschlossen, woraufhin sich giftige Gase im Innenraum bildeten.

Waldkraiburg - Die Frau, drei Familienangehörige, darunter eine 14-Jährige und ein 18-Jähriger, und eine Rettungskraft erlitten schwere Kohlenstoffmonoxid-Vergiftungen. Zwei Nachbarn und drei weitere Rettungskräfte wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle zehn Menschen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen die 44-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung. dpa