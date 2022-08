Gebäude auf Reiterhof in Flammen: Halbe Million Euro Schaden

Main-Kinzig-Kreis

+ © -/5vision Media/dpa Die Feuerwehr ist auf dem Reiterhof im Löscheinsatz. © -/5vision Media/dpa

Bei einem Brand auf einem Reiterhof in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer sei in der Nacht zum Montag aus noch unbekannter Ursache in einem Wohngebäude ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher in Offenbach mit. Die Stallungen waren demnach nicht von dem Brand betroffen.

Gelnhausen/Offenbach - Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Das Dachgeschoss des Hauses, das aus dem 17. Jahrhundert stammen soll, brannte dem Sprecher zufolge komplett aus. Brandermittler sollten noch am Montag ihre Arbeit aufnehmen. dpa