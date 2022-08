Geförderte Solaranlagen: Darmstadt verzeichnet Zuwachs

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Um den Energiebedarf aus erneuerbaren Energien zu decken, braucht es einen massiven Ausbau von Solarenergie auch auf kommunaler Ebene. Die Stadt Darmstadt unterstützt deshalb unter anderem die Anschaffung von Photovoltaikanlagen. „Das Interesse am Förderprogramm ist stark und steigend“, sagte ein Pressesprecher der südhessischen Stadt. Eine Besonderheit sei, dass auch sogenannte Balkonmodule oder Mini-PV-Anlagen gefördert würden.

Darmstadt - Im Stadtgebiet habe es zuletzt 1405 PV-Anlagen, darunter 1168 Aufdach- und 237 Mini-PV-Anlagen gegeben. „Das ist gegenüber Herbst 2021 zum Start des PV-Förderprogramms bereits ein Plus von 386 Anlagen beziehungsweise um 38 Prozent“, erläuterte der Sprecher. 1173 der Anlagen würden von Privathaushalten betrieben, 232 Anlagen seien in Gewerbe, Vereinen, Stadt- und Landesbehörden in Betrieb. Wegen des großen Interesses habe die Stadt vor kurzem eine Ausweitung des Programms mit höheren Fördersätzen beschlossen. dpa