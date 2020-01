Alkoholisierter Randalierer greift mit einem Bund Pinsel an - und verletzt Polizisten

Ein Mann hat in Geisenheim für einen Einsatz der Polizei gesorgt: Bereits um 9 Uhr morgens war er so betrunken, dass er die Beamten angriff.

Geisenheim - Ein betrunkener Mann hat in einem Mehrfamilienhaus für Randale gesorgt - und anschließend noch Polizisten mit einer ziemlich seltsamen „Waffe“ angegriffen. Das berichtet das Polizeipräsidium Westhessen in einer Pressemitteilung. Demnach wurden die Beamten am Sonntag, 12.01.2020, gegen 9 Uhr von Nachbarn zu dem Mehrfamilienhaus gerufen, weil ein Mann im Hausflur in der Blumenstraße in Geisenheim randalierte.

Trotz der frühen Uhrzeit war er bereits alkoholisiert. Die Polizisten fanden den 44 Jahre alten Mann laut schreiend in seiner Wohnung an. Dieser ging dann plötzlich auch noch auf die herbeigerufenen Beamten los: Er griff nach einem Bund Pinsel und versuchte, sie damit zu attackieren. Der Mann wurde von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Dort widersetzte er sich den Beamten erneut und schlug einen Polizisten, der dadurch leichte Verletzungen davon trug. In der Wohnung des festgenommenen Mannes wurden Betäubungsmittel sichergestellt, weswegen sich der 44-Jährige nun neben dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auch noch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

