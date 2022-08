Geldautomat gesprengt: Fahndung nach Tätern läuft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben in Hanau einen Geldautomaten gesprengt. Ein Zeuge habe am frühen Samstagmorgen einen lauten Knall gehört und drei Menschen mit einem silberfarbenen Auto beobachtet, teilte die Polizei in Offenbach mit. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief demnach zunächst ohne Erfolg. Ob Bargeld gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Hanau/Offenbach - Auch zur Höhe des Sachschadens konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Der Automat war in einem Verbrauchermarkt untergebracht. dpa