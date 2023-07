Geldautomat in Stadtallendorf gesprengt

Trümmer und Geldscheine liegen verstreut auf dem Boden einer Bankfiliale in Frankfurt. © Marvin Filipovic/5VISION.NEWS/dpa

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Stadtallendorf (Kreis Marburg-Biedenkopf) gesprengt. Bei der Explosion in einer Bankfiliale in der Nacht zum Mittwoch sei ein erheblicher Schaden am Geldautomaten entstanden, teilte die Polizei mit. Teile des Automaten seien in Brand geraten und anschließend von der Feuerwehr gelöscht worden. Ob die flüchtigen Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar.

Stadtallendorf - Auch die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. dpa