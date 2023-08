Geldautomaten-Sprenger scheitern an Nebelanlage

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Beim Versuch einer Geldautomaten-Sprengung in Frankfurt sind die Täter in der Nacht zum Montag an einer Nebelanlage gescheitert. Als diese Schutzvorrichtung losging, seien sie geflüchtet, teilte die Polizei mit. Sie hatten zuvor versucht, Gas in den Geldautomaten im Eingangsbereich einer Bank im Stadtteil Bornheim zu leiten, dabei wurde die Nebelanlage ausgelöst.

Frankfurt/Main - Die Männer flohen zu zweit auf einem Roller. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich nicht um professionelle Räuber handelte. Die Einrichtung wurde bei der Tat nicht beschädigt. dpa