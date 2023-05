Geldautomatensprengung: Fahndung nach Täter läuft

Teilen

Der Schriftzug "Geldautomat" auf einem Geldautomaten. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einer Geldautomatensprengung in Bad Homburg hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sprengten am frühen Samstagmorgen vermutlich insgesamt drei Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale. Die Täter flüchteten mit dem Auto, wurden dabei jedoch von einer dazugerufenen Streife gesehen und verfolgt.

Bad Homburg - Sie fuhren auf eine Zufahrt der Autobahn 661. Dort wartete bereits die Polizei mit einer Fahrsperre auf sie, sogenannten Stop Sticks, und beendete die Fahrt. Die Verdächtigen flüchteten deshalb weiter zu Fuß, wobei einer von ihnen gefasst wurde.

Am Vormittag konnte die Polizei noch einen weiteren Verdächtigen festnehmen. Der dritte mutmaßliche Täter ist weiterhin flüchtig, auch ein Polizeihubschrauber ist bei der Fahndung nach ihm im Einsatz. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, war zunächst unklar. Am durch die Sprengung betroffenen Haus sei ein „massiver Schaden“ entstanden, teilte ein Polizeisprecher mit. Einsturzgefahr bestehe jedoch nicht. dpa