Geldstrafe wegen Angriff auf Rettungssanitäter und Notarzt

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Wegen eines Angriffs auf Rettungssanitäter und einen Notarzt ist ein Mann vom Amtsgericht Frankfurt zu 1120 Euro Geldstrafe (140 Tagessätze) verurteilt worden. Der Vorfall hatte sich im September 2022 in einer U-Bahn-Station in Frankfurt-Sachsenhausen ereignet, wo das Rettungsteam eine ältere Passantin behandelte. Das am Freitag verkündete Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Frankfurt/Main - Dessen ungeachtet beleidigte der 45 Jahre alte Mann, der sich offenbar beim Plakatieren behindert fühlte, nach den Feststellungen des Gerichts die Sanitäter und traktierte sie mit einem Besenstiel. Der Rettungseinsatz musste deshalb zwischenzeitlich unterbrochen werden. Während der Angeklagte die Vorwürfe vor Gericht bestritt und behauptete, selbst von den Sanitätern bedroht worden zu sein, bestätigten drei Sanitäter im Zeugenstand die Anklage.

Die ursprünglich per Strafbefehl verhängte Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 30 Euro wurde vom Gericht noch um zehn Tagessätze erhöht. Da der Angeklagte mittlerweile ohne Einkommen ist, legte das Gericht den Tagessatz auf 8 Euro fest. dpa