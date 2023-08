„Steilstes Radrennen Deutschlands“: Das erwartet Besucher beim Red Bull Hill Chasers 2023 in Gelnhausen

Von: Maibrit Schültken

Am 3. September lädt das Red Bull Hill Chasers Fahrradbegeisterte nach Gelnhausen ein. Ein neuer Sponsor etabliert sich bei Radsportevents in Südhessen.

Gelnhausen - Über Stock und Stein, 700 Meter Outdoor-Strecke mit bis zu 32 % Steigung - das verspricht das Red Bull Hill Chasers 2023. Es wird die „Radsport-Party des Jahres“, das lässt zumindest der Veranstalter verlauten. Abenteuerlustige Sportler und fahrradbegeisterte Schaulustige sind am 3. September in Gelnhausen gut aufgehoben. Erst im letzten Jahr feierte das Radrennen Premiere in der Barbarossastadt und lädt nun auch 2023 wieder ein.

Teilnehmer dürfen die Strecke mit dem Rennrad, Gravelbike und, ganz neu, mit dem Mountainbike in 5er-Gruppen überwinden. Das Rennen steht sowohl Amateuren als auch Profis offen. Männer und Frauen treten gesondert an. Auf der 700 Meter langen Strecke müssen sich die Sportler auf Kopfsteinpflaster, geteerter Straße oder Textur-Pflaster beweisen. Die Steigung nimmt dabei im Verlauf von 10 auf 32 Prozent zu.

Red Bull Hill Chasers 2023 in Gelnhausen: Es gibt noch freie Plätze

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, der sich der Herausforderung gewachsen fühlt. Es gibt noch Plätze, aber Interessierte sollten sich beeilen, denn es geht nach dem „first come, first serve“-Prinzip. Auf der Website des Veranstalters kann einer der insgesamt 300 Startplätze beantragt werden, dazu muss lediglich ein Online-Formular ausgefüllt werden. Der Kostenpunkt liegt bei 29 Euro und beinhaltet neben der Startnummer eine Akkreditierung im Athleten-Bereich sowie Freigetränke. Wer das Spektakel lieber vom Rand beobachten möchte, kann die Sportler ganz ohne Anmeldung oder Ticket durch die Barbarossastadt verfolgen.

Die Strecke führt die Radfahrer durch die Altstadt von Gelnhausen, über den Unter- und Obermarkt und durch das Innere sowie Äußere Holztor. Über die Deutschordenstraße geht es ins Ziel auf dem Franziskanerweg.

Zuschauer und Radsportler dürfen sich freuen: Red Bull Hill Chasers bietet spannendes Programm

Schon am 2. September startet das Red Bull Hill Chasers in Gelnhausen mit einer Pre-Party am Obermarkt. Hierzu sind nicht nur die Teilnehmer, sondern auch alle anderen Partyfreunde willkommen. Am Sonntag, 3. September, geht es schon um 8 Uhr weiter. Das steht auf der Agenda:

8 bis 9 Uhr: Akkreditierung am Untermarkt

Akkreditierung am Untermarkt 9 bis 10 Uhr: Streckenbegehungen für die Teilnehmer

Streckenbegehungen für die Teilnehmer 10 bis 14 Uhr: Erstes Rennen

Erstes Rennen 14 bis 14.45 Uhr: Pause und Auswertung der Top 100

Pause und Auswertung der Top 100 14.45 bis 15 Uhr: Aufstellung für den zweiten Run

Aufstellung für den zweiten Run 15 bis 16.30 Uhr: Zweites Rennen

Zweites Rennen 16.30 Uhr bis 16.40 Uhr: Aufstellung der Finalisten

Aufstellung der Finalisten 16.40 bis 17 Uhr: Finale

Finale 17.15 bis 17.30 Uhr: Siegerehrung

Die Teilnehmer beim Red Bull Hill Chasers 2023 passieren auch die Altstadt in Gelnhausen. © H.Tschanz-Hofmann via www.imago-images.de

„Fahrradsonntag“ in diesem Jahr mit Doppelbelegung: Red Bull Hill Chasers und Kinzigtal total

Der erste Sonntag im September verspricht in diesem Jahr gleich die doppelte Ladung Radsport. Auch am 3. September findet nämlich die Radrallye Kinzigtal total 2023 statt, bei der Teilnehmer 82 Kilometer durch den Main-Kinzig-Kreis unterwegs sein werden.

Traditionell war es der zweite Sonntag im September, der unter Kennern als der „Fahrradsonntag“ bekannt war. Die Gründe für die Verschiebung des Kinzigtal total 2023 waren bisher nicht bekannt. Jetzt äußerte sich jedoch der Kreistagsvorsitzende des Main-Kinzig-Kreises, Carsten Ullrich, und benannte das Red Bull Event in Gelnhausen als Grund für die Änderung. „Es ist leider so, dass wir in diesem Jahr Sponsoren verloren haben, z. B. Lotto. Dafür haben wir neue wie Red-Bull. Aber die wollten dann auch eine Synchronisation mit ihrer Veranstaltung in Gelnhausen“, teilte auch Landrat Thorsten Stolz mit. (Maibrit Schültken)