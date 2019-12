Mann auf eigener Geburtstagsparty niedergestochen - Not-Operation

In Gelnhausen ist ein 53 Jahre alter Mann auf seiner eigenen Geburtstagsparty mit einem Messer angegriffen worden. Eine Not-Operation rettete ihm das Leben.

Gelnhausen - Es wird gefeiert, getrunken und gelacht - doch plötzlich eskaliert die Situation: Ein 53-jähriger Mann aus Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist auf seiner eigenen Geburtstagsparty mit einem Messer attackiert worden - und hätte den Angriff fast nicht überlebt. Darüber berichtet unter anderem hessenschau.de.

Gelnhausen: Messerstiche nach Streit auf Geburtstagsparty

Was war genau passiert? Der Mann war nach ersten Informationen am Samstagabend (28.12.2019) nach einem Streit auf der eigenen Geburtstagsparty von einem Gast attackiert worden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Die Messerstiche sollen den 53-Jährigen dabei am Herz getroffen haben. Eine Not-Operation war nach dem Messer-Angriff notwendig.

Angriff in Gelnhausen: Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei soll es sich um einen 25-Jährigen handeln. Die Beamten fanden auch die mutmaßliche Tatwaffe bei ihm - ein Taschenmesser. Er war als Gast auf der Geburtstagsfeier in Gelnhausen und soll dort zuvor bereits negativ aufgefallen sein. Es soll zu einem Streit gekommen sein.

Gelnhausen: Messerstiche in die Brust und Not-OP

Der 53-jährige Gastgeber aus Gelnhausen wollte den späteren Angreifer wohl draußen vor der Tür beruhigen. Vergeblich. Als der Gastgeber zurück in die Wohnung kam, brach er plötzlich im Wohnzimmer stark blutend zusammen. Er wurde daraufhin sofort in eine Klinik gebracht - und schließlich notoperiert.

„Wir ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, prüfen, ob wir den Beschuldigten heute dem Haftrichter vorführen“, so Oberstaatsanwalt Dominik Mies auf Anfrage der Bild-Zeitung.

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend. Die Staatsanwaltschaft in Hanau war dieser Redaktion zu einer Stellungnahme am frühen Sonntagabend nicht mehr erreichbar.

