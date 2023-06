Georg-August-Zinn-Preis geht an Stiftung Adam von Trott

Für ihr Engagement in der Demokratieförderung bekommt die Stiftung Adam von Trott den Georg-August-Zinn-Preis der hessischen SPD. Wie die SPD-Landtagsfraktion und der SPD-Landesverband am Mittwoch in Wiesbaden mitteilten, soll die Auszeichnung am 12. Juli im Landtag verliehen werden. Zu der Feier wird auch die SPD-Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, erwartet.

Wiesbaden - Die Stiftung im nordhessischen Bebra-Imshausen wurde 1986 zum Gedenken an Adam von Trott zu Solz gegründet. Der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus wurde am 26. August 1944 hingerichtet. Die Stiftung sei „ein Ort für Dialog und Reflexion und ermutigt Menschen für Engagement und Zivilcourage“, teilte die SPD mit. „Sie setzt sich für die Stärkung der Demokratie und ein friedliches vereinigtes Europa ein.“

Der mit 5000 Euro dotierte Georg-August-Zinn-Preis wird alle zwei Jahre gemeinsam von der SPD-Landtagsfraktion und dem SPD-Landesverband verliehen. Die Auszeichnung erinnert an den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten des Landes Hessen (1950-1969). Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem die Fußballspielerin Steffi Jones, die Schauspielerin Iris Berben und die Stadt Hanau. dpa