Gewalttat im Bahnhof Gießen: Wohnsitzloser schlägt Reisender (25) in den Bauch – Krankenhaus

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein 52-jähriger Wohnsitzloser hat am Gießener Bahnhof einer 25-jährigen Frau mit der Faust in den Bauch geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gießen – Eine 25-jährige Frau ist am Freitagnachmittag (1. September) gegen 15.55 Uhr im Bahnhof Gießen Opfer einer Gewalttat geworden, wie die Bundespolizei am Montag (4. September) in Kassel mitteilte. Die 25-Jährige aus Duisburg wurde von einem 52-jährigen Wohnsitzlosen mit der Faust in den Bauch geschlagen. Dem ging eine verbale Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant voraus.

Ein wohnungsloser Mann hat am Bahnhof Gießen einer Frau mit der Faust in den Bauch geschlagen. © Boris Roessler/dpa

Gewalttat im Bahnhof Gießen: Ermittlungen dauern an – Polizei sucht Zeugen

Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-Jährige laut Mitteilung wieder entlassen. Die 25-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Gießener Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 81616-0 oder über bundespolizei.de zu melden. (cas)