Zustimmung trotz Bedenken

Gewerbepark in Weiskirchen-Ost

+ © Foto: Wolf Eine Wendeschleife für den Schwerlastverkehr wird neben der Daimlerstraße asphaltiert. Tiefe Pfützen zeigen, dass dort bisher schon Lastwagen wenden. 90 Prozent der Kosten für die Wendeschleife übernehmen die Bauherren des geplanten Gewerbeparks. Sie rechnen mit bis zu 100 großen 40-Tonnern täglich. © Foto: Wolf

Dem geplanten Gewerbepark an der Boschstraße legt die Stadt keine Steine in den Weg. Mit der Kooperationsmehrheit von 24 : 21 Stimmen hat die Stadtverordnetenversammlung am Montag den Erschließungsvertrag akzeptiert. Die Opposition stimmte dagegen.